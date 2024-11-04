Украинская армия, судя по всему, готовится к новому наступлению, хотя точные сроки и направление пока неизвестны. Однако тип военной техники, передаваемой Украине западными союзниками, позволяет предполагать возможные планы, передает портал “Военное дело”.

Согласно данным «Военной хроники», большую часть военной помощи составляют лёгкие колёсные бронетранспортёры — 220 единиц Stryker от США и 128 французских VAB. Эти бронемашины лучше всего работают на твёрдых поверхностях, таких как асфальтированные дороги, но в условиях пересечённой местности их эффективность может снижаться, что, вероятно, сужает выбор возможных направлений атаки.

Также Украине переданы шведские Pbv 302 и гусеничные вездеходы Pansarbandvagn 302, используемые в основном для перевозки боеприпасов и снаряжения, а не для участия в штурмах. Вдобавок ВСУ получили немного американских БМП Bradley и 20 немецких танков Leopard 2A4. Вся эта техника может позволить ВСУ сформировать до 13 батальонов с основным оснащением на колёсной базе.

По мнению экспертов, такие машины предполагают удар по местности с хорошими дорогами. Это делает вероятными направлениями приграничные районы Брянской, Курской или Белгородской областей, где дорожные условия позволяют использовать западную технику.

Однако для полноценного наступления ВСУ понадобятся современные системы ПВО с ближним и средним радиусом действия, которых пока нет среди официальных поставок от союзников. Если такие системы не поступят скрытно, то у новых украинских подразделений в плане противовоздушной защиты не будет значительных преимуществ перед теми, что уже действуют в Курской области.