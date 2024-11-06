В Курской области, вблизи населенного пункта Любимовка, обнаружены тела девяти украинских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Один из найденных бойцов был одет в российскую форму, однако на ней были пришиты украинские знаки различия. Российские военные нашли погибших в ходе продвижения на этом направлении.

Собеседник агентства рассказал, что тела солдат остались на месте боя, так как их сослуживцы отступили, не забрав останки. По его словам, погибшие военнослужащие были ликвидированы ранее в ходе боевых действий.

Днём ранее ТАСС сообщал, что в районе Курской области, севернее Любимовки, были уничтожены 15 украинских бойцов, пересёкших границу региона. Бои на территории Курской области начались с 6 августа, когда российские силы начали операции против проникших украинских подразделений. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Соединённые Штаты ранее сообщали, что Украина длительное время готовилась к атаке на Курскую область.