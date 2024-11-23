Обращение президента России Владимира Путина от 21 ноября вызвало неожиданные комментарии в немецкой прессе. Журналисты таблоида Bild (сайт заблокирован в РФ), тщательно изучив видео, сделали вывод, что в кадре президент якобы не двигал руками. Они предположили, что речь идет о видеомонтаже, целью которого было скрыть жестикуляцию или состояние здоровья главы государства.

В своем выступлении Владимир Путин объяснил ответ России на использование Украиной западных ракет для атак на Брянскую область. Президент подчеркнул, что Россия испытала в боевых условиях гиперзвуковую баллистическую ракету “Орешник”. Это оружие, по его словам, недоступно для перехвата современными системами ПВО. Путин также заверил, что Москва готова предупреждать западные страны и Киев о возможных применениях этого вооружения.

Однако в Европе и на Украине сразу же начали активно обсуждать детали видео. Помимо заявлений о том, что у России якобы ограниченный запас подобных ракет, немецкий таблоид Bild решил сосредоточиться на поведении президента в кадре. Журналисты утверждают, что в процессе монтажа могли быть удалены моменты, где Путин жестикулирует, или же видео было снято с ограниченной подвижностью спикера.

Подобные выводы вызвали волну комментариев в социальных сетях. Некоторые пользователи высмеяли теорию о “нарисованных руках”, сравнив её с известными конспирологическими версиями эпохи ГКЧП. Другие обратили внимание, что уже на следующий день после обращения президент появился на публике в непринужденной обстановке, что противоречит предположениям о болезни.

Не осталась в стороне и украинская сторона. Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), известный своими яркими комментариями, раскритиковал подобные домыслы, отметив, что они только усиливают зависимое положение тех, кто занимается “гаданием по видео”.

Стоит отметить, что подобные публикации нередко появляются в западной прессе на фоне крупных заявлений российского руководства. Они становятся частью общей информационной стратегии, направленной на дискредитацию заявленных фактов. Однако реакция на такие материалы часто сводится к сарказму и шуткам в социальных сетях, что ставит под сомнение их эффективность.