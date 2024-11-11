Российские военнослужащие вернули себе захваченный полгода назад танк «Украиночка», сообщили в беседе с ТАСС специалисты ремонтной бригады «Уралвагонзавода». Он был потерян, когда во время выполнения боевой задачи наехал на мину, повредившую гусеницу. Тогда экипаж покинул обездвиженную машину, и она оказалась в распоряжении ВСУ.

Украинская сторона отремонтировала трофейный танк и начала его использовать, пока он снова не попал под обстрел. В ходе боестолкновения экипаж ВСУ покинул танк, забросив внутрь гранату, чтобы техника не досталась нашим бойцам. Это привело к повреждениям, но боеприпасы внутри не взорвались. После того как бой закончился, танк эвакуировали в тыл с помощью бронированной эвакуационной машины.

В ремонтной бригаде рассказали, что танк получил имя «Украиночка» из-за трезубца, нанесенного ВСУ на его прицельную бронемаску. Однако после восстановления символика была стерта, и теперь машина снова служит российским войскам с новым именем.