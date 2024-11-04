Подразделения российских войск продолжают активно использовать беспилотники для выявления и уничтожения ключевых объектов противника. Как сообщает Министерство обороны РФ, расчет БПЛА Supercam из группировки «Запад» сумел обнаружить командный пункт ВСУ, укрытый в бетонных сооружениях. Координаты были переданы на командный пункт, где оперативно приняли решение ликвидировать объект авиационными бомбами.

В результате точного удара командный пункт ВСУ был уничтожен. По словам представителей Минобороны, переданные данные позволили нанести точный удар, подкрепленный артиллерией — самоходной установкой «Мста-С», что усилило результативность атаки.

Одновременно с этим российские войска продолжают наступление на позиции противника. Сообщается, что в течение суток удалось захватить 43 опорных пункта ВСУ, уничтожив при этом девять минометных расчетов и две спутниковые станции Starlink, используемые для связи.

Минобороны также отметило, что ранее в результате атаки российских ВКС был сбит украинский МиГ-29. Ведомство не уточнило точное место происшествия, но напомнило, что за время проведения спецоперации Украина понесла значительные потери в технике, включая более 18 тысяч единиц боевых машин, а также 647 самолетов и 283 вертолета.