Российские военные заняли территорию бывшего пионерлагеря «Дружба» в городе Часов Яр. Об этом сообщил представитель 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча в разговоре с ТАСС.

В наступательной операции участвуют различные подразделения, включая 200-ю бригаду ВС РФ, 98-ю дивизию ВДВ, 1-й Добровольческий корпус и бригаду «Восток». В северной части города силы 200-й бригады и бойцы батальона «Восток» атакуют позиции противника, скрытые в лесном массиве неподалеку от «Дружбы». В этом районе бои ведутся особенно интенсивно, и российские военные полностью контролируют территорию лагеря.

В то же время штурмовой отряд «Русь» из состава 88-й бригады ведет операции вдоль железнодорожных путей, ликвидируя оборонительные позиции противника в лесополосах. Несмотря на то, что украинские силы подготовились к наступлению, обустроив оборонительные сооружения, слаженная работа разведчиков, штурмовиков, операторов беспилотников и артиллеристов позволяет российским войскам удерживать преимущество. По словам источника, заранее вырытые окопы противника нередко становятся для него же ловушкой.

Параллельно десантные подразделения 98-й дивизии ВДВ продвигаются к центральному району Часова Яра, который известен как цитадель. В микрорайоне Октябрьский, где идут самые ожесточенные бои, российские десантники ежедневно освобождают дома и улицы, несмотря на сложные условия городских сражений.

Российские войска продолжают наступление, прилагая усилия для освобождения кварталов и стратегически важных объектов в Часовом Яре.