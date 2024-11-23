Российские войска готовятся к возможным испытаниям новой баллистической ракеты средней дальности, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Военкоров Русской Весны». Предполагается, что это может быть второй запуск ракеты «Орешник» или другого оружия с аналогичными характеристиками. В связи с этим, по данным источников, Россия может временно закрыть часть своего воздушного пространства в период с 23 по 24 ноября.

Напомним, что 21 ноября Россия впервые применила систему «Орешник», нанеся комбинированный удар по промышленному объекту «Южмаш» в Днепропетровске. Этот удар стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины, которые использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские Storm Shadow для ударов по Курской и Брянской областям. Президент Владимир Путин назвал применение «Орешника» успешным, поздравив разработчиков ракеты, и выразил поддержку предложению принять её на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Глава государства также подчеркнул важность дальнейшего улучшения характеристик системы и продолжения испытаний.

Система «Орешник» остаётся одной из самых засекреченных разработок российского ВПК. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не раскрывает подробностей о своих военных технологиях, что и позволило сохранить факт создания ракеты в тайне до её первого применения. Эксперты предполагают, что «Орешник» обладает гиперзвуковыми характеристиками и способен эффективно преодолевать системы противоракетной обороны противника.

Первый запуск «Орешника» вызвал широкий резонанс как на Западе, так и в Украине. Успешное применение этой ракеты стало сигналом о том, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал, создавая оружие, способное влиять на расстановку сил в мире.