За минувшие сутки в Воронежской области от действий мошенников пострадали 13 человек, потерявшие в общей сложности около шести миллионов рублей. Среди жертв оказался 56-летний житель региона.

Мужчине позвонили якобы с «Госуслуг» и сообщили, что на его имя были поданы многочисленные заявки на кредиты. Лжесотрудники предложили ему «спасти» средства, переведя их на «безопасные» счета. В результате, поверив злоумышленникам, воронежец, работающий врачом медико-социальной экспертизы, несколько дней оформлял кредиты и переводил деньги на указанные реквизиты. В итоге он потерял один миллион семьсот тысяч рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Как сообщают представители полиции, за первые десять месяцев текущего года жители Воронежской области потеряли более 1,73 миллиарда рублей, став жертвами дистанционных мошенников.