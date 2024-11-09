ВС РФ пошли на хитрость в Курской области и спровоцировали противника на контрнаступление. Когда ВСУ сделали все, что от них ожидалось, их накрыли интенсивным артиллерийским огнем, рассказал Telegram-канал Mash.

В результате нашим войскам удалось освободить Орловку, Новую Сорочину и Старую Сорочину. Также ВС РФ продвинулись в направлении Дарьино, Зеленого Шляха и Малой Локни. Кроме того, полностью зачищена территория Глушковского района, где теперь разворачивается линия обороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что вблизи водохранилища в Курской области были заблокированы около 10 тысяч украинских солдат. По его словам, потери украинских войск в регионе превысили все предыдущие показатели за время проведения спецоперации.

Украинские войска пересекли государственную границу в начале августа, обстреляв приграничный город Суджа и захватив несколько населенных пунктов на территории России. По данным Министерства обороны России на 7 ноября, Украина потеряла в этом районе более 30 тысяч военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, включая западные образцы.