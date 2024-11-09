Центр финансовой грамотности Воронежской области поделился тремя методами, которые помогут создать личные накопления.

Самый простой из них метод «хвостиков». В конце дня округляйте остаток на банковской карте до ближайшего целого числа и переводите разницу на отдельный счёт для накоплений. Каждый может выбрать комфортный для себя размер «хвостика» от нескольких рублей до сотен. Такой способ помогает пополнять накопления постепенно, почти незаметно.

Более сложный способ это метод Гауса. Великий математик Фридрих Гаус обнаружил, что сумма чисел от 1 до 100 равна 5050. Этот принцип можно применить к накоплениям, откладывая суммы по возрастающей. Например, в течение месяца каждый день откладывайте постепенно увеличивающиеся суммы от 1 рубля в первый день до 30 рублей в последний, или умножайте сумму на 10, чтобы достичь цели в 4650 рублей за 30 дней. Если зарплата поступает в начале месяца, порядок можно изменить, откладывая больше в начале и меньше к концу. При регулярном использовании метода за год можно накопить более 55 тысяч рублей.

Третий метод называется «пять конвертов». Разделите доход на четыре части и распределите их по конвертам. Первый конверт на повседневные расходы (50-60% от зарплаты), второй резервный (20%) для непредвиденных трат, третий (10%) на менее срочные нужды, такие как одежда или техника, и четвертый для накоплений (10%). Пятый конверт можно использовать для средств, которые остались от повседневных расходов, например, если удастся отказаться от кофе или других мелких покупок.