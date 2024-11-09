На Олимпийском бульваре в области произошла серьезная авария, подробности которой рассказали в пресс-службе ГУ МВД. По предварительным данным, ранним утром водитель автомобиля Kia Cerato, следуя в сторону Северного микрорайона, потерял управление и врезался в опору линии электропередачи.

дар был настолько силен, что машину вынесло на транспортное кольцо, где она загорелась. Водитель, вместо того чтобы помочь, скрылся с места происшествия, оставив внутри горящего автомобиля свою 19-летнюю пассажирку.

Спасательные службы прибыли на место происшествия оперативно, ликвидировали возгорание и доставили пострадавшую девушку в больницу. Сейчас пассажирка остается под наблюдением врачей.

Полиция начала проверку по факту инцидента и активно разыскивает водителя, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и привлечь его к ответственности за оставление человека в опасности.