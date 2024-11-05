Мошеннические схемы с использованием мобильных вирусов становятся все более распространенными. Злоумышленники разработали методы, с помощью которых они обманом похищают деньги у пользователей мобильных телефонов, предупреждают эксперты.

Один из самых частых методов выглядит так: пользователю приходит сообщение вида «Вы получили MMS. Для просмотра перейдите по ссылке…». Как только человек нажимает на ссылку, на его устройство загружается вирусная программа. Она позволяет мошенникам получить доступ к счету жертвы и списать с него средства.

Еще одна популярная схема обмана — это поддельные сообщения от имени мобильного оператора. Пользователю может прийти запрос на подтверждение услуги, с предложением отправить сообщение с цифрой 1 для подтверждения или 0 для отмены. В случае отправки ответа баланс счета оказывается обнулен.

Подобные схемы охватывают большое количество людей, так как мошенники используют специальные программы для массовой рассылки таких сообщений. Как только деньги переводятся на поддельный счет, они мгновенно исчезают со счета владельца телефона.

В Волгоградской области Комитет юстиции обращает внимание граждан на необходимость игнорировать звонки и сообщения с незнакомых номеров. Подобные контакты могут привести к финансовым потерям. Также специалисты советуют избегать перехода по подозрительным ссылкам, чтобы не допустить заражения устройства вредоносными программами.