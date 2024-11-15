Украинский военный Александр Раполюк, попавший в плен на территории Курской области, признался, что не помнит, где находилась база его подразделения. Как он объяснил, причина кроется в выпитых алкогольных напитках.

Раполюк рассказал, что название населенного пункта он узнал от местных жителей, когда приобретал у них спиртное. Однако, по его словам, из-за выпивки это название из памяти стерлось.

«Они сказали, как называется это место, но я забыл, потому что немного выпил», — сообщил пленный на видеозаписи, опубликованной агентством ТАСС.

Он также отметил, что употребление алкоголя во время службы карается крупными штрафами. Тем не менее, как признался Раполюк, такое иногда случается. По его словам, отсутствие постоянного контроля со стороны командования только усугубляло ситуацию.