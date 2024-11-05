Военный инженер Иван Порядин, известный под позывным Механик, выложил в свой Telegram-канал видеообращение, в котором поделился конфликтом с командованием. Он рассказал о жестоких угрозах со стороны начальства, якобы намеренного наказать его побоями и перевести в ряды штурмовых подразделений.

По словам Механика, командир высказал угрозы избить его палками и отправить на штурм Курахово, заперев в боевой машине с заваренными люками. Порядин отметил, что считает это отношение командования абсолютно неадекватным.

«От комбата звучали слова: “Изобью до синяков палками, поубиваю, посажу в БМП, заварю люки и отправлю штурмовать Курахово”. Не очень адекватное отношение командования, согласитесь», — пожаловался изобретатель.

Также Механик сообщил, что его команда нештатных военных инженеров была переведена в другие части, однако никому из них не удалось выжить. Позже его самого отправили служить в 102-й полк, где он также столкнулся с давлением и угрозами от офицеров.