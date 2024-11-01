В зоне проведения специальной военной операции происходят существенные изменения. Российские войска заметно ускорили темпы продвижения, рассказал изданию «Лента.ру» военный аналитик и капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин. По его словам, если ранее продвижение измерялось сотнями метров, то теперь российские силы захватывают территории, измеряемые тысячами метров.

«Сейчас ежедневно под контроль берутся новые населенные пункты, что позволяет отодвигать украинские войска от границ ДНР и снижать угрозу ударов по Донецку, отметил Дандыкин. На очереди такие города, как Курахово и Покровск, которые являются одними из последних укреплений ВСУ. За ними остаются лишь крупные агломерации, такие как Славянск и Краматорск. Успехи России становятся все более масштабными».

Однако Дандыкин также подчеркнул, что продвижение дается нелегко: украинские силы продолжают сопротивляться, несмотря на нехватку ресурсов. Он отметил, что противник хорошо подготовлен и оказывает серьезное сопротивление на разных направлениях, включая Курское направление. «Эти успехи нашим войскам даются непросто», добавил эксперт.

В Минобороны России ранее сообщили, что в период с 26 октября по 1 ноября под российский контроль перешли села Шахтерское, Доброволье, Новоукраинка и Ясная Поляна, что свидетельствует о стабильном прогрессе на линии фронта.