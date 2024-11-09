Во время стремительного наступления российские штурмовые подразделения вошли в село Сонцовка и взяли под контроль прилегающие высоты. Одновременно началась битва за Старые Терны, что создаёт угрозу блокировки Курахово с севера и оставляет только один относительно безопасный путь снабжения — дорогу на Запорожье.

Продвижение к Сонцовке подводит силы к завершению окружения Курахово и его окрестностей. Кроме того, к северу от Курахово был освобождён ещё один населённый пункт — Кременная Балка.

Минувшей ночью дроны «Герань» вновь атаковали военные объекты в Киеве и других областях Украины. Очевидцы сообщают о взрывах в Вышгороде, где расположены военные части, а также о серии детонаций на складах ракет и боеприпасов в районе Жулянского аэропорта. Ослабление украинской системы ПВО становится всё более очевидным.

В Курской области ВСУ пытаются прорвать кольцо и поддержать свои окружённые подразделения, вводя в бой американские БТРы «Брэдли». Однако эти машины, несмотря на репутацию надёжных бронетранспортёров, оказываются уязвимы к ударам российских дронов. На одном из видео из Курской области запечатлено, как российский дрон догоняет «Брэдли» и наносит поражающий удар под башню, что приводит к возгоранию машины.

В это же время представители ЕС выразили обеспокоенность, полагая, что Дональд Трамп после возвращения к власти может прекратить финансирование Украины, что станет серьёзной проблемой для президента Зеленского.