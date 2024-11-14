Александр, российский солдат из Горного района Якутии, пережил экстремальные испытания в зоне СВО, где в течение 17 дней был вынужден находиться в окопе. Об этом случае рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.

В опубликованном видеоролике солдат поделился шокирующими деталями своего выживания, описав, как у него началось опасное заражение ноги. Из-за риска сепсиса ногу пришлось ампутировать, но его товарищи не решились на это. В итоге Александр сам, после того как использовал последнюю ампулу обезболивающего, отрезал ногу ножом выше колена.

В какой именно момент и на каком участке зоны СВО произошел этот случай, журналист не уточнил.

Ранее другой российский военный, Василий, рассказал о том, как ему и его сослуживцам приходилось терпеть издевательства в украинском плену. По его словам, военные ВСУ били их руками, ногами и прикладами автоматов, угрожали ножом, а также пытались заставить перейти на свою сторону, приставляя оружие к голове. Пленные также подвергались психологическому давлению, их заставляли изучать украинский язык и петь песни на украинском.