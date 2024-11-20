Украинская армия использовала ракеты Storm Shadow для атаки на Курскую область, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, удары были нанесены по территории в районе Рыльска. На момент публикации информация от Минобороны РФ отсутствовала.

Коц уточнил, что в Курске был слышен звук пролета ракеты, а под Рыльском зафиксированы удары британскими Storm Shadow. Telegram-канал «Два майора» сообщил, что около 14:50 по региону выпустили до 12 ракет этого типа, а позже опубликовал фотографии осколков, найденных в поселке Марьино. Глава Курской области Алексей Смирнов сначала дал отбой ракетной опасности в 15:20, но уже к 16:00 подтвердил, что системы ПВО сбили две украинские ракеты.

Эта атака произошла на фоне сообщений американских СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена дала согласие на применение украинскими военными британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по российской территории. По данным источников, Великобритания несколько месяцев добивалась разрешения Вашингтона на использование этого оружия вглубь России.

Storm Shadow, разработанные Великобританией и Францией, являются высокоточным дальнобойным оружием, способным поражать цели на расстоянии до 250 километров. Их применение увеличивает риски эскалации конфликта, что вызывает обеспокоенность в международном сообществе.

Киев продолжает наращивать использование западного вооружения, несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что удары по российской территории не останутся без ответа. Аналитики отмечают, что подобные действия направлены на провоцирование России на более жесткие шаги, что может еще больше осложнить перспективы мирных переговоров.