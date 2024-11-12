Военный эксперт Анатолий Матвийчук раскрыл катастрофические последствия подрыва Киевской или Днепровской ГЭС украинскими войсками. Он высказал уверенность, что разрушение этих объектов приведет к масштабным последствиям для экологии и жизни в регионах, расположенных ниже по течению.

Если ВСУ уничтожат Киевскую ГЭС, это вызовет затопление значительной части столицы Украины, заявил Матвийчук в интервью NEWS.ru. По его словам, затопит не только сам Киев, но и прилегающие районы, включая столичное метро. Эксперт привел аналогию с действиями Гитлера, который в своё время затопил берлинское метро, пытаясь уничтожить инфраструктуру города.

Кроме того, возможный подрыв ДнепроГЭС приведет к экологической катастрофе. Матвийчук подчеркнул, что в этом случае район вокруг гидроэлектростанции будет необитаем на протяжении минимум полугода. Экономика и жизнедеятельность региона окажутся парализованными, а последствия для природы будут губительными.

«Если разрушение затронет ДнепроГЭС, все, что расположено ниже по течению, просто исчезнет. Запорожье и близлежащие области будут под угрозой затопления, а разрушения могут дойти до Черного моря», — отметил он.

По словам Матвийчука, последствия могут быть схожи с эффектом ядерного взрыва малой мощности, когда вода и грязь, сносящие все на своем пути, вызовут долгосрочные экологические проблемы.

Эксперт также напомнил о трагичных последствиях подрыва Каховской ГЭС, которая, несмотря на свои меньшие размеры, уже принесла немало бед. Подрыв этого объекта стал катастрофой, а если схожие действия будут предприняты в отношении более крупных гидроэлектростанций, последствия могут стать еще более разрушительными.