Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в шведском городе Вестерос оказался в центре внимания местных властей и экспертов. Шведский исследователь Маркус Йоранссон из Оборонного университета высказал мнение, что здание церкви, расположенное в 80 километрах от Стокгольма, может служить «возможной базой для сбора информации». Его слова передает РИА Новости.

Особое внимание к храму связано с его расположением рядом с аэропортом Вестероса. По словам Йоранссона, в июне текущего года во время учений шведских военных в районе аэропорта действия могли находиться под наблюдением с территории церкви.

Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) также утверждает, что Русская православная церковь может использоваться российскими властями для разведывательной деятельности в Европе. В качестве примера приводятся случаи из Норвегии: Московский патриархат приобрел недвижимость в Сёрейде всего в нескольких километрах от ключевой военно-морской базы страны.

Ранее СЭПО выражала обеспокоенность, что представители православной церкви якобы вступали в контакт с лицами, связанными с разведывательными структурами России. В то же время издание Politico сообщало, что храм в Вестеросе может быть задействован для наблюдения за стратегическими объектами, включая энергетическую инфраструктуру.

Русская православная церковь категорически отвергает подобные обвинения. Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Лищенюк назвал заявления шведской стороны «клеветой и полным абсурдом». Он подчеркнул, что храм выполняет исключительно духовную миссию и не имеет никакого отношения к разведке.

Ситуация продолжает вызывать обсуждения в СМИ и среди общественности.