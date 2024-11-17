Российская армия нанесла массированный удар по объектам инфраструктуры Украины 17 ноября, что вызвало значительный резонанс. По данным экспертов, атака стала одной из крупнейших с начала конфликта, и её масштабы показывают изменения в стратегии боевых действий.

По информации OSINT-аналитика Бена ван дер Мерве, Россия использовала сразу несколько типов вооружений, включая ракеты Х-101, «Калибры», «Кинжалы», «Искандеры» и беспилотники «Герань-2». Основными целями стали объекты ПВО Украины, транспортная инфраструктура, военные базы и энергетические узлы. В результате ударов в нескольких областях Украины, включая Киевскую, Одесскую и Днепропетровскую, произошли массовые отключения электро- и водоснабжения.

Особое внимание аналитики уделяют роли беспилотников. Число атак дронами на Украину резко возросло с осени. Только за последнюю неделю российская сторона провела 154 вылета беспилотников, что стало рекордным показателем с момента начала их активного использования в зоне конфликта. Дроны не только достигают целей на больших расстояниях, но и существенно снижают эффективность украинской системы ПВО, вынуждая её расходовать дорогостоящие ракеты.

По мнению аналитиков, российские силы сознательно перегружают украинскую ПВО, чтобы истощить её ресурсы. При этом, как отмечает Sky News, процент перехвата беспилотников украинской стороной снизился с 77% до 56%. Это указывает на снижение возможностей обороны.

Джордж Баррос из Института изучения войны считает, что Россия использует дроны как средство подготовки для более масштабных операций. Он предполагает, что российская армия накапливает ракеты для новых атак, что позволяет временно сократить их применение в пользу беспилотников.

На фоне событий растёт активность и украинских дронов, направляемых на российские территории. Однако, как отмечают эксперты, стратегическое преимущество сохраняется за российскими силами, которые продолжают расширять контроль на Донбассе. За последний месяц под контроль России перешло около 900 квадратных километров. Взятие Покровска, которое, по мнению аналитиков, может произойти в ближайшие недели, станет важным этапом в дальнейших операциях.