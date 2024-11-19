Германия располагается в Центральной Европе и входит в Шенгенскую зону, поэтому даже при необходимости проследовать через эту страну транзитом потребуется оформление визы. Процесс этот занимает определенное время, поэтому лучше инициировать его заранее – это позволит избежать бюрократических сложностей. Впрочем, всегда можно ускорить процедуру, воспользовавшись услугами специализированного центра.

Виза в Германию оформляется после предоставления пакета документов, каждый из которых должен отвечать требованиям. Если бумаги оформлены на иностранных языках, они должны быть переведены на немецкий и заверены нотариусом. В подготовке документов может крыться один из основных камней преткновения, поэтому лучше воспользоваться помощью профессионалов, способных обеспечить полное отсутствие каких-либо неточностей и ошибок.

Основные этапы получения визы в Германию

Первым делом потребуется определиться, какая именно виза нужна – гостевая, рабочая или студенческая. Первая выдается при наличии официального вызова от родственников, проживающих в Германии, для остальных требуются документы от работодателя либо образовательного учреждения.

Кроме того, можно выбрать национальную визу D, позволяющую находиться в стране до 90 дней, либо шенгенскую C. Последняя обеспечивает возможность перемещаться по всему ЕС и является распространенным выбором путешественников и бизнесменов.

После этого можно переходить непосредственно к процедуре оформления, которая состоит из следующих шагов:

подготовка необходимой документации;

обращение в визовый центр. Лучше всего записаться на прием заранее и в указанное время вместе с документами посетить специалиста;

снятие биометрических данных, если в этом имеется необходимость;

оплата консульского сбора и передача пакета документов специалисту.

После этого остается лишь дождаться оговоренной даты, чтобы забрать загранпаспорт с проставленной в нем визой.

Почему визовый центр

Всю процедуру можно пройти и самостоятельно, однако следует помнить, что малейшая неточность в документах, возникновение проблем на любом из этапов приводит к необходимости начинать все сначала. Именно поэтому единственно верным решением является обращение к специалистам. Так, в визовом центре Visa Center можно рассчитывать на полное сопровождение процесса оформления, в которое входит:

помощь в выборе наиболее подходящей для каждого конкретного случая визы;

проверка документов, помощь в их правильном оформлении для исключения любых проблем;

подача документов и полное сопровождение в консульстве Германии;

получение паспорта с проставленной в нем визой.

При этом личный визит в центр может потребоваться лишь в крайнем случае, документы всегда можно передать курьером, сэкономив свое время.

Все консультации предоставляются бесплатно, сама процедура осуществляется в кратчайшие сроки, так как занимаются ее проведением опытные и квалифицированные профессионалы. Это дает возможность рассчитывать на гарантированный результат.