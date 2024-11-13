Телеграм-канал «Военная хроника» сообщает о проведении Россией комбинированных ударов по военным объектам Украины. Удары были нанесены с помощью крылатых и баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов. В частности, по данным источников, в Киеве были повреждены около десяти объектов украинских войск. Минобороны России пока не подтвердило эту информацию.

По утверждениям авторов канала, удары пришлись также на северные и северо-восточные районы Киевской области. В столице Украины, как сообщается, был атакован 195-й центральный ремонтно-восстановительный завод железнодорожной техники. Кроме того, беспилотники и ракеты нанесли удары по военным объектам в районе Партизанской Славы на востоке Киева, где находятся 1899-я центральная база связи, Киевский бронетанковый завод и 482-й конструкторско-технологический центр.

В дополнение к этим атакам, российские силы наносили удары дронами по аэродрому Васильков, начиная с ночного времени.

Ранее Министерство обороны России сообщало о нанесении ударов по военным аэродромам Украины с использованием авиации, БПЛА и артиллерии. Также были поражены объекты энергетической инфраструктуры, которые поддерживают работу украинских предприятий военного комплекса. В ходе операций российские войска уничтожили скопления украинской живой силы и техники в 139 районах.