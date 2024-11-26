Цеха завода «Южмаш» в Днепропетровске, ключевого предприятия украинского военно-промышленного комплекса, получили серьёзные повреждения в результате удара баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщает издание «Военная хроника». Удар нанёс значительный ущерб подземным инфраструктурам объекта, что подчёркивает мощность и точность нового российского вооружения.

По данным экспертов, ракета доставила на объект от пяти до семи тонн взрывчатого вещества. Кинетическая энергия каждого блока, по своей разрушительной силе сопоставимого с двумя авиационными бомбами ФАБ-250, была сосредоточена на небольшой площади. Это позволило пробить несколько десятков метров грунта, нанеся критический ущерб подземным коммуникациям и укрытиям завода. Скорость ракеты «Орешник» на финальном этапе полёта значительно превышает аналогичные показатели «Искандера», что делает её особенно эффективной против защищённых объектов.

Экс-советник Пентагона Теодор Постол ранее отмечал, что ракеты «Орешник» не имеют аналогов в мире. Их кинетическая мощь, высокая скорость и способность проникать в укреплённые объекты делают их уникальным элементом современного вооружения.

Президент России Владимир Путин 21 ноября заявил, что удар по объекту «Южмаш» был нанесён в ответ на атаки Вооружённых сил Украины. Ранее украинские войска применяли шесть ракет ATACMS, а также системы HIMARS и Storm Shadow производства США и Великобритании для ударов по территории России. Президент подчеркнул, что применение «Орешника» стало вынужденной мерой в ответ на эскалацию.

Эксперты отмечают, что удар новой баллистической ракетой носил не только стратегический, но и демонстрационный характер. «Орешник» продемонстрировал высокую эффективность и потенциал в условиях реальных боевых действий, подтвердив, что Россия располагает новейшими средствами, способными наносить удары по укреплённым целям с высокой точностью.

В результате применения этой ракеты «Южмаш», являвшийся важной частью военно-промышленного комплекса Украины, потерпел значительные разрушения, что может повлиять на производство ракетной техники и других видов вооружений в ближайшей перспективе.