Общественная организация «Ветераны России» предложила убрать слово «Великая» из названия Великобритании в школьных и учебных материалах. В беседе с изданием Life.ru глава организации Ильдар Резяпов заявил, что политический курс и текущее состояние Великобритании больше не соответствуют понятию «великой державы».

Резяпов отметил, что в прошлом Великобритания действительно имела сильных правителей и мощную экономику, которая позволяла ей занимать значительное место на мировой арене. Однако в современных условиях страна сталкивается с экономическими трудностями, социальными проблемами и спадом в промышленности.

По его мнению, сегодняшняя Британия стала скорее «разменной монетой» в политических играх, часто служащей объектом манипуляций, ведущих к нарастанию напряженности в международных отношениях.

«Для нас очевидно, что такое государство больше не может носить название “Великая”», — заявил Резяпов, подчеркивая, что это слово сейчас не отражает реальной роли страны на мировой арене.

Ранее историк Олег Матвеев упоминал о давней кампании Великобритании, направленной на подрыв имиджа России. По его словам, еще столетие назад британские спецслужбы и консерваторы заключили союз, чтобы организовать провокации против СССР.