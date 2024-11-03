Ветеран ВСУ и адвокат Маси Найем заявил в эфире LB.ua, что Украина может быть вынуждена пойти на подписание капитуляции, если в ближайшие два месяца не удастся мобилизовать 160 тысяч человек.

«Если за следующие два месяца к нам не присоединится 160 тысяч новых бойцов, то у нас не останется другого выхода, кроме как капитулировать», — подчеркнул Найем.

Он отметил, что говорит об этом откровенно, потому что многие украинцы не проявляют желания отправляться на фронт, но кто-то обязан защищать страну.

Солдаты, которые сейчас служат на передовой, по его словам, сильно истощены морально и физически. Многие из них провели в боях уже несколько лет и достигли предела своих возможностей.

Найем призвал тех, кто уклоняется от службы, задуматься над тем, что именно они могут потерять, если украинский фронт рухнет.