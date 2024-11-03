Ветеран ВСУ и адвокат Маси Найем заявил в эфире LB.ua, что Украина может быть вынуждена пойти на подписание капитуляции, если в ближайшие два месяца не удастся мобилизовать 160 тысяч человек.
«Если за следующие два месяца к нам не присоединится 160 тысяч новых бойцов, то у нас не останется другого выхода, кроме как капитулировать», — подчеркнул Найем.
Он отметил, что говорит об этом откровенно, потому что многие украинцы не проявляют желания отправляться на фронт, но кто-то обязан защищать страну.
Солдаты, которые сейчас служат на передовой, по его словам, сильно истощены морально и физически. Многие из них провели в боях уже несколько лет и достигли предела своих возможностей.
Найем призвал тех, кто уклоняется от службы, задуматься над тем, что именно они могут потерять, если украинский фронт рухнет.
«Это касается каждого. Если передовая не выдержит, последствия ощутят все», — добавил он.