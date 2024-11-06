В Нововоронеже произошла трагедия: 48-летняя сотрудница местной атомной электростанции стала жертвой взрыва бытового газа в жилом доме. В пресс-службе АЭС подтвердили, что погибшая, Ирина Иванова, работала ведущим инженером управления капитального строительства станции.

Взрыв произошел в ночь на 6 ноября в девятиэтажке на улице Набережная. После инцидента спасательные службы экстренно эвакуировали 32 жильцов, а пожар удалось потушить к 04:22 утра. В ликвидации возгорания участвовали 56 человек и 18 единиц техники.

Коллектив АЭС выразил глубокие соболезнования семье погибшей, а также пообещал оказать материальную поддержку. Профсоюз станции также подключится к помощи родственникам Ирине Ивановой.

На фоне происшествия губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что пострадавшие получат необходимую помощь. Он также сообщил, что временно эвакуированные жители одного из подъездов были размещены в спортивно-оздоровительном комплексе «Атом-Арена», где сейчас находятся 19 человек.

Трагедия привела к началу масштабного расследования. Следственный комитет и прокуратура занимаются проверкой всех обстоятельств происшествия и соблюдения норм жилищного законодательства. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Всего пострадали четыре человека. Среди них 16-летний подросток, который сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, и двое взрослых, получивших более легкие травмы и проходящих лечение в местной больнице.