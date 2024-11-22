В Японии разработали инновационную кабину для автоматического мытья и сушки людей, которая обещает стать настоящим прорывом в сфере персонального ухода. Новинка получила название Mirai Ningen Sentakuki, что переводится как «Стиральная машина будущего для людей». Эту уникальную разработку представит компания Science Co на Всемирной выставке в Осаке в апреле 2025 года, сообщает The Asahi Shimbun.

Кабина предназначена для быстрой и комфортной гигиены: полный цикл, включая мытьё, расслабляющий массаж и сушку, занимает всего 15 минут. Устройство оборудовано датчиками, которые анализируют биологические показатели пользователя, такие как температура тела, и автоматически подбирают оптимальную температуру воды. Это делает процедуру не только удобной, но и максимально персонализированной.

Особенность системы заключается в её способности создавать индивидуальные условия для каждого человека. Кабина не просто моет, а обеспечивает глубокое расслабление благодаря функции гидромассажа. Завершающий этап — мягкая сушка, что исключает необходимость использования полотенец. Всё это позволяет свести к минимуму усилия пользователя и превратить обычную гигиеническую процедуру в сеанс релаксации.

Посетители выставки в Осаке смогут протестировать устройство, предварительно забронировав 15-минутный сеанс. Однако пропускная способность кабины пока ограничена: за день она сможет обслужить до восьми человек. Тем не менее разработчики уверены, что в будущем технологии этого рода могут стать частью повседневной жизни, особенно в общественных местах, таких как спортивные комплексы, аэропорты или оздоровительные центры.

Проект уже вызвал широкий интерес, ведь в условиях стремительного ритма современной жизни такой подход к гигиене может существенно сэкономить время и усилия, одновременно предлагая пользователю новый уровень комфорта. Ожидается, что после презентации на Всемирной выставке кабина получит дальнейшее развитие и внедрение в коммерческую сферу.