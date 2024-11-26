В Тернопольской области из-за обстрелов пострадала энергетическая инфраструктура, в результате чего город Тернополь остался без электроснабжения. Об этом сообщил глава штаба местного Совета обороны Сергей Надал через свой Telegram-канал.

По словам чиновника, повреждения затронули основные электросети, обеспечивающие питание города. Он уточнил, что перебои с электроэнергией привели к остановке ряда объектов городской инфраструктуры. В частности, перестали функционировать троллейбусы и лифты, что осложнило передвижение жителей и работу коммунальных служб.

Ситуация в Тернополе осложняется на фоне продолжающегося энергетического кризиса, вызванного ударами по критически важным объектам инфраструктуры. В последние месяцы энергетическая система Украины испытывает значительное давление из-за регулярных атак, что приводит к перебоям в подаче электроэнергии в различных регионах страны.

Сергей Надал призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности ограничить использование электроприборов, чтобы минимизировать нагрузку на аварийные сети. По его словам, ремонтные бригады уже приступили к восстановлению повреждённых линий электропередачи, однако сроки полного восстановления электроснабжения пока не называются.

В ночь на вторник взрывы зафиксированы также в Ровенской и Киевской областях.