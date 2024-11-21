Антибиотики, несмотря на их эффективность в лечении инфекционных заболеваний, способны нанести организму значительный урон, особенно влияя на микрофлору кишечника. Специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы рассказали, как скорректировать рацион и образ жизни для восстановления здоровья после курса антибиотиков.

Главное внимание врачи советуют уделить рациону. Продукты, богатые пробиотиками и пребиотиками, помогут восстановить баланс полезных бактерий в кишечнике. К таким относятся кисломолочные изделия, например, йогурт или кефир, а также ферментированные овощи, такие как квашеная капуста и кимчи. Пребиотики, необходимые для роста полезной микрофлоры, можно найти в фруктах, овощах и цельных злаках.

Также важным шагом является отказ от жирной, жареной и острой пищи. Эти блюда усиливают нагрузку на желудочно-кишечный тракт, что замедляет процесс восстановления. Диетологи рекомендуют выбирать более легкие продукты: овощи, фрукты, крупы и постное мясо. Такой подход поможет снизить нагрузку на желудок и кишечник, способствуя их нормализации.

Обязательным элементом восстановления является поддержание водного баланса. Употребление достаточного количества жидкости помогает нормализовать пищеварение и предотвращает запоры. Рекомендуется пить простую воду, избегая чрезмерного употребления кофе, чая или сладких напитков.

Для общего укрепления организма медики советуют включить в распорядок дня прогулки на свежем воздухе. Умеренная физическая активность стимулирует обмен веществ, поддерживая работу органов пищеварения.

Соблюдение таких простых рекомендаций позволит быстрее восстановить здоровье после курса антибиотиков и минимизировать их побочные эффекты.