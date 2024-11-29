В Тбилиси продолжаются массовые протесты, которые охватили центральные улицы города после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по вступлению Грузии в Европейский союз до 2028 года. На фоне обострившейся обстановки власти вывели на улицы сотни спецназовцев и спецтехнику для обеспечения правопорядка.

Корреспонденты сообщают, что большая группа силовиков перемещается от Площади Свободы в сторону здания канцелярии премьер-министра. Это связано с необходимостью усиления охраны правительственных объектов. Однако часть спецназа остается на площади, где сконцентрировались наиболее активные протестующие. Среди них находятся радикально настроенные группы, пытающиеся прорваться внутрь здания парламента.

Власти заявляют о необходимости строгого контроля над ситуацией, чтобы избежать эскалации насилия. Специальная техника и отряды силовиков заняли ключевые точки в центре города, чтобы предотвратить возможные беспорядки и защитить общественные учреждения.

Протесты начались вечером 28 ноября, когда премьер-министр Грузии официально объявил о временной заморозке переговорного процесса с ЕС. Это вызвало резкое недовольство значительной части населения, поддерживающей евроинтеграцию. По мнению протестующих, решение правительства идет вразрез с национальными интересами и лишает страну перспективы стать частью европейского сообщества.

На Площади Свободы собрались тысячи граждан, выступающих с требованиями пересмотреть решение правительства и возобновить переговоры. Лозунги митингующих подчеркивают важность интеграции в европейские структуры для будущего Грузии. Оппозиционные лидеры призывают народ к мирным демонстрациям, однако напряженность нарастает.

Ситуация в столице остается нестабильной, и пока неясно, удастся ли властям урегулировать кризис. Власти утверждают, что действия спецназа направлены исключительно на поддержание порядка и предотвращение хаоса, но протестующие опасаются возможного применения силы.