Компания F-Design из Тольятти представила проект по реновации бронированных автомобилей «Нива-Форс». Для этого один из оставшихся экземпляров тщательно разобрали, заменили изношенные детали и добавили новые. Подвеску лифтовали для увеличения клиренса, а также установили внедорожные шины, защитные сетки на окна и экспедиционный багажник.

Кузов прошел восстановление и покраску. Разработчики рассказали, что получившийся броневик станет надежной защитой даже в случае зомби-апокалипсиса.

Представители компании отмечают, что таких «Нива-Форс» осталось очень мало, поскольку их производство давно прекращено. Основной объем работы касался двигателя, который был в плачевном состоянии. Вместо восстановления его работоспособности команда решила установить новый мотор.

Стоимость полной модернизации без учета самого автомобиля-донорa составляет около 800 тысяч рублей. При этом точная цена сильно зависит от начального состояния машины, подчеркнули в F-Design.