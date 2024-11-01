В рамках масштабного рейда милиция Таджикистана задержала около 1,5 тысячи доморощенных гадалок и колдунов, а также более 5 тысяч мулл, не имеющих официального религиозного образования, передает РИА Новости. Мероприятие было направлено на борьбу с распространением суеверий, которые, по мнению президента Эмомали Рахмона, мешают развитию общества.

В последние годы в республике, включая столицу, отмечается высокий спрос на услуги гадалок и предсказателей. Однако теперь власти не только противостоят этой практике, но и занимаются пресечением деятельности мулл, которые предоставляют религиозные услуги без соответствующей подготовки.

Нарушителям административного кодекса грозит штраф в размере от $270 до $340, что существенно превышает средний доход в стране, равный примерно $70. За повторное нарушение сумма штрафа может возрасти до $680. Власти также рассматривают введение дополнительного наказания — принудительных работ сроком до полугода для тех, кто не прекратит заниматься колдовством.

Тем временем в России обсуждают возможность ужесточения мер против магов, гадалок и экстрасенсов, предполагая наказание до пяти-шести лет лишения свободы в случае нарушений.