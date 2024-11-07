В одном из старейших парков Филадельфии, Пенсильвания, были найдены человеческие останки, сообщают местные источники. Вечером 3 ноября очевидец обратился в полицию, обнаружив на берегу реки Делавэр кости. Полиция подтвердила страшную находку — человеческие ноги лежали среди травы на каменистом берегу.

Судмедэксперт предположил, что останки были вынесены на берег течением реки. На костях не нашли следов одежды. Пока остается неясным, как они оказались в воде, и расследуется, связана ли эта находка с преступлением. В данный момент специалисты продолжают исследовать кости, чтобы установить все детали.

Парк Пенн-Трити, где были найдены останки, имеет особое значение для истории города. Считается, что именно здесь в 1683 году Уильям Пенн, основатель Филадельфии, заключил мирный договор с коренным племенем индейцев. Памятный парк был создан в 1894 году и стал одним из знаковых мест города.

Это не первый случай находки человеческих костей в известных парках США. Ранее в Нью-Йорке под каруселью в парке Бруклин-Бридж местная жительница также обнаружила останки во время прогулки.