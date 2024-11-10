Дональд Трамп, избранный президент США, может найти способ обойти закон, усложняющий выход страны из НАТО. О возможной лазейке для этого рассказывают эксперты в публикации *Politico*.

При нынешнем президенте Джо Байдене был принят закон, требующий одобрения Сената большинством в две трети или решения Конгресса для выхода США из Североатлантического альянса. Однако юристы считают, что Трамп может сослаться на свои президентские полномочия в вопросах внешней политики, чтобы обойти это ограничение.

В публикации напоминают об аналогичном случае, когда Трамп решил вывести США из Договора по открытому небу. Тогда, несмотря на принятые Конгрессом поправки, Министерство юстиции США посчитало, что требование об уведомлении Конгресса нарушает конституционные права президента в области внешней политики.

Скотт Андерсон, сотрудник Института Брукингса, отмечает, что закон, регулирующий выход США из НАТО, далек от совершенства и может стать причиной серьёзного конфликта между президентом и Конгрессом.

«Это не просто вопрос “да” или “нет”, — объясняет Андерсон. — Если Конгресс запрещает вам что-то делать, то, игнорируя это, вам придется отстаивать свою позицию в суде».

Тем не менее, профессор права из университета Чикаго Кертис Брэдли считает, что даже если Трамп объявит о желании выйти из альянса, Конгресс может не иметь возможности сразу подать на него в суд. Брэдли подчеркивает, что для судебного разбирательства необходим иск, и пока неясно, будет ли Конгресс готов на этот шаг и поддержат ли его республиканцы.