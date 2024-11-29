Словенский политик и лидер Словенской национальной партии Змаго Елинчич в интервью ТАСС высказал свое мнение о новейшей российской баллистической ракете средней дальности «Орешник», назвав её самым мощным оружием современности. Он отметил, что Россия использует это вооружение исключительно для точечных ударов по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины.

По словам Елинчича, ракета «Орешник» демонстрирует высочайший уровень технологической эффективности и точности, что, по его мнению, выделяет её среди других типов вооружений. Политик подчеркнул, что в ходе её применения Россия избегает ударов по мирным объектам, сосредотачивая огонь на стратегически важных целях.

В то же время он выразил критику в адрес украинского руководства, заявив, что вооружение западного производства, поставляемое Киеву, зачастую используется для атак на гражданское население. Елинчич отметил, что ракеты, предоставляемые Украине США и Великобританией, применяются для ударов по мирным объектам, что, по его мнению, нарушает гуманитарные принципы ведения боевых действий.