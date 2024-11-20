В Севастополе развернут пункт временного размещения для жильцов многоэтажного дома на улице Хрусталева, пострадавших в результате крупного пожара. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Пожар произошёл в пятиэтажном доме по адресу улица Хрусталева, 17. Возгорание началось в квартире на втором этаже и быстро распространилось по балконам верхних этажей. В МЧС сообщили, что из-за сильного задымления из здания эвакуировали 25 человек, включая одного ребёнка. К сожалению, подтверждена гибель одного человека. Ещё одна женщина пострадала и была госпитализирована с травмами.

На месте происшествия работали спасатели, которые оперативно провели эвакуацию жильцов и ликвидировали пожар. Причины возгорания пока не установлены, ведётся расследование.

По поручению губернатора на место происшествия выехал директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский. Для пострадавших организован временный пункт размещения в здании кинотеатра «Москва». Властями города начата работа по обеспечению дальнейшего размещения людей, чьи квартиры оказались повреждены.

Этот инцидент подчёркивает важность оперативной работы экстренных служб, а также готовность городских властей к поддержке граждан в чрезвычайных ситуациях. Пострадавшим жильцам будет оказана вся необходимая помощь, включая жильё и материальную поддержку.