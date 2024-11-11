Эксперт объяснила важные отличия в закрытии дебетовых и кредитных карт. Если первые можно легко деактивировать в приложении банка или в офисе, со вторыми ситуация сложнее. Дело в том, что они включают заемные средства, и их закрытие требует соблюдения дополнительных процедур. Даже если кредитная карта не используется, она продолжает числиться на вашем счете, пока не будет закрыта официально.

Как заметила специалист, условия по кредиткам могут меняться, и то, что было выгодным два года назад, сегодня может оказаться менее привлекательным. Закрытие старой карточки, которая давно не используется, позволит, возможно, получить новую с более подходящими условиями.

Она также отметила, что кредитный лимит на неактивной карте все равно учитывается банками при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН), который влияет на вероятность одобрения новых кредитов. Поэтому, если планируется оформление крупного займа, закрытие ненужной кредитки может повысить шансы на одобрение займа, особенно ипотеки или ссуды наличными.

Еще одной причиной закрытия ненужной кредитки специалист назвала риск попадания карты в чужие руки. Если такая карта окажется у злоумышленников, это может обернуться долгами, которые придется выплачивать владельцу.

Эксперт также дала несколько практических рекомендаций по правильному закрытию кредитной карты. Первым шагом является полное погашение задолженности — без этого завершить процедуру не удастся. Затем необходимо отключить все платные услуги, такие как оповещения и страховки, чтобы избежать случайных начислений. Для подачи заявления на закрытие может потребоваться визит в банк, хотя в некоторых случаях это можно сделать через техподдержку. После подачи заявления необходимо дождаться завершения всех расчетов, что может занять до двух месяцев.

После закрытия карточки эксперт рекомендует запросить кредитную историю в Бюро кредитных историй (БКИ), чтобы удостовериться, что процедура корректно отражена в отчетах.