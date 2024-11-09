На кафедре «Промышленная теплоэнергетика» ЮУрГУ разработали инновационный тип беспилотного летательного аппарата, оснащённого надкрылками, подкрылками и нейросетевой системой управления. Как рассказал руководитель кафедры Константин Осинцев, новая модель отличается высокой надёжностью и предсказуемостью в сравнении с традиционными беспилотниками.

Осинцев пояснил, что для улучшения стабильности полёта учёные интегрировали в систему управления надкрылки и подкрылки, что позволяет аппарату лучше адаптироваться к условиям полёта. Кроме того, для управления дроном добавлена нейросеть, способная анализировать ошибки, возникающие в различных погодных условиях и на разных маршрутах.

Особое внимание команда разработчиков уделяет снижению потребления топлива или заряда аккумулятора и автоматической стабилизации беспилотника. Интеллектуальная система, обученная на ошибках прошлых полётов, поможет аппарату адаптироваться к нестабильной атмосфере, регулируя положение надкрылков и подкрылков.