Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

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На кафедре «Промышленная теплоэнергетика» ЮУрГУ разработали инновационный тип беспилотного летательного аппарата, оснащённого надкрылками, подкрылками и нейросетевой системой управления. Как рассказал руководитель кафедры Константин Осинцев, новая модель отличается высокой надёжностью и предсказуемостью в сравнении с традиционными беспилотниками.

Осинцев пояснил, что для улучшения стабильности полёта учёные интегрировали в систему управления надкрылки и подкрылки, что позволяет аппарату лучше адаптироваться к условиям полёта. Кроме того, для управления дроном добавлена нейросеть, способная анализировать ошибки, возникающие в различных погодных условиях и на разных маршрутах.

Особое внимание команда разработчиков уделяет снижению потребления топлива или заряда аккумулятора и автоматической стабилизации беспилотника. Интеллектуальная система, обученная на ошибках прошлых полётов, поможет аппарату адаптироваться к нестабильной атмосфере, регулируя положение надкрылков и подкрылков.

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