Министр инвестиций временного Правительства национального единства Ливии Али ас-Саиди аль-Каиди выразил мнение, что баланс сил на мировой арене изменился в пользу России после недавней атаки ракетами «Орешник» по Украине. По его словам, этот удар стал важным поворотным моментом, который может повлиять на дальнейшую динамику конфликта и международные отношения. В интервью ТАСС он подчеркнул, что именно после этого события западные страны могут перестать оказывать финансовую и военную поддержку Киеву.

Аль-Каиди назвал запуск ракет «Орешник» тревожным сигналом для тех, кто следит за балансом сил мировых держав. Он отметил, что такая демонстрация мощи, как запуск высокоточных ракет, становится значимым фактором в геополитической игре. Министр уверен, что в итоге Россия окажется победителем в противостоянии с Западом, поскольку изменение баланса сил не может остаться незамеченным для мировых игроков.

Согласно его мнению, нынешний поворот в военных действиях ставит под угрозу устойчивость текущей международной политической конструкции и может привести к изменению позиций западных стран, которые активно поддерживали Украину. Очевидно, что в условиях увеличивающейся военной мощи России и успешных операций, таких как запуск «Орешника», Запад будет вынужден переосмыслить свои дальнейшие шаги и, возможно, снизить уровень своей поддержки Киева.

Такие заявления подчеркивают растущие геополитические напряженности и могут свидетельствовать о возможных изменениях в мировой политике, где не все страны остаются на стороне Киева, несмотря на его поддержку со стороны западных союзников.