В Рязани родился ребенок с редкой особенностью — шесть пальцев на одной из рук. Об этом сообщили в перинатальном центре, где появился на свет малыш.

Специалисты объяснили, что такая аномалия называется полидактилией. Дополнительный палец может быть любым по расположению, но чаще всего он шестой. Иногда он бывает полноценным, а в других случаях представлен лишь в виде зачатка.

Эта особенность встречается довольно редко. Статистика показывает, что на тысячу детей приходится от 0,3 до 3,6 подобных случаев. У мальчиков вероятность появления полидактилии примерно вдвое выше, чем у девочек.

Медицинское обследование показало, что малыш совершенно здоров. После недолгого наблюдения его и мать выписали домой.