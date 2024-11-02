В Одессе военный избил женщину и ранил мужчину, пытавшегося защитить ее. По сообщению региональной полиции, инцидент начался с конфликта на дороге между двумя женщинами и подозреваемым, который впоследствии ударил одну из них.

Свидетель происшествия попытался вмешаться, но военнослужащий достал оружие и выстрелил в него, после чего сбежал. Мужчину госпитализировали с ранениями в шею и грудь.

Полиция задержала нападавшего неподалеку, у него обнаружили травматическое оружие. Ему предъявили обвинения. Как сообщает издание “Страна”, задержанный является действующим военным.

Ситуация с вооруженными конфликтами в Украине остается острой. После раздачи оружия населению в начале 2022 года власти признают, что неконтролируемый оборот стал серьезной проблемой. По данным МВД, на руках у граждан сейчас от 2 до 5 миллионов единиц незарегистрированного оружия, что привело к резкому росту преступлений, связанных с его использованием. Глава МВД Игорь Клименко предупредил, что таких случаев может стать еще больше.