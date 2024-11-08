Российские войска нанесли удар по складам с боеприпасами в Одессе, после чего в районе железнодорожной станции «Застава 1» и аэродрома «Школьный» на протяжении более двух часов продолжалась детонация. Об этом сообщил Сергей Лебедев, представляющий пророссийское сопротивление в Николаеве.

По словам Лебедева, атака произошла ночью 8 ноября, когда над Одессой были зафиксированы прилеты беспилотников, двигавшихся в сторону стратегически важных объектов — железнодорожного узла и аэродрома. Он отметил, что удар был точным – склады с боеприпасами взлетели на воздух, а детонация звучала еще пару часов.

В центре города и на аэродроме также прозвучали взрывы. Лебедев предполагает, что один из ударов мог попасть в место, где располагались иностранные военные, поскольку сразу после третьего взрыва к месту происшествия направилось множество машин скорой помощи.

Жители Одессы рассказали, что в районе удара были замечены вертолеты, которые отправлялись к границе с Румынией, возможно, эвакуируя пострадавших.