В Киеве и Одессе прогремели несколько взрывов, сопровождаемых звуками воздушной тревоги. Об этом сообщают местные источники, на которые ссылается ТАСС. На данный момент детали инцидентов не раскрываются, но известно, что вой сирен был слышен в 11 областях Украины.

Звуки взрывов раздавались и в других регионах страны в ночь на 10 ноября. В Одессе серия взрывов началась около полуночи и продолжалась в течение ночи. По имеющейся информации, регион атаковали дроны-камикадзе “Герань”. Извесно о нескольких вспыхнувших пожарах, но какие цели поражены, пока не сообщается.

Также мощные взрывы были зафиксированы в Черкасской и Винницкой областях, в районе Тернополя, а также в Харькове и Киеве.

ВС РФ регулярно наносят удары по тыловым регионам Украины для уничтожения военных объектов, оружия и техники. Также поражается используемая ВСУ промышленная и энергетическая инфраструктура.