В штате Нуэво-Леон (Мексика) черный медведь-барибал устроил переполох, ворвавшись в ресторан отеля. Как сообщает Daily Mail, зверь появился на внутреннем дворике, где за столом сидели мужчина и женщина, наслаждаясь ужином.

Медведь подошел к их столику, поставил передние лапы на поверхность и начал есть прямо из тарелок. Увидев дикого гостя, пара замерла на месте, опасаясь спровоцировать животное. Сотрудник отеля и охранник попытались прогнать медведя с помощью металлических труб, но это только разозлило зверя. Внезапно он атаковал женщину и ударил её лапой по лицу, после чего убежал. К счастью, серьезных травм у неё не обнаружили.

В Мексике черные медведи относятся к исчезающим видам. Из-за засух и застройки их привычные места обитания сокращаются, что вынуждает животных искать еду рядом с людьми и заходить в населённые пункты.