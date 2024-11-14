На недавней встрече курских чиновников глава Кореневского района Марина Дегтярева столкнулась с резкой критикой со стороны жителей. В момент, когда от нее ждали ответов на вопросы о безопасности в приграничных районах, чиновница вместо этого начала рассказывать о врученной ей медали. Ее слова о награде за «укрепление боевого содружества» вызвали волну негодования среди собравшихся, которые ожидали обсуждения срочных проблем, связанных с угрозой атак на их регион.

Присутствовавший на встрече губернатор Алексей Смирнов отметил, насколько неподходящим был выбор темы для выступления, и попытался обратить внимание Дегтяревой на реакцию аудитории. Недовольство усилилось после того, как местные жители выразили свои претензии к организации эвакуации в районе, подвергшемся обстрелам. По их словам, выезд мирного населения был проведен крайне неэффективно, что поставило людей в опасные условия.

После этого Дегтярева была снята с должности. Ее увольнение произошло на следующий день, утром 14 ноября, как сообщается, в ответ на волну общественного возмущения и вопросы о недостатках работы районной администрации.