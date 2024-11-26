В Курской области под ударом оказались православные храмы, сообщает митрополит Курский и Рыльский Герман. Всего разрушено 12 церквей, из которых две полностью уничтожены, остальные получили серьезные повреждения. Среди пострадавших храмов – известные святыни в селах Борки и Уланок Суджанского района, ранее восстановленные до идеального состояния.

Митрополит Герман выразил сожаление о произошедшем, отметив, что восстановление церквей потребует значительных усилий. Храмы в Борках и Уланке были гордостью региона. «Эти храмы могли украсить любой город, но теперь они сильно повреждены. Дай Бог, чтобы их удалось сохранить хотя бы в нынешнем состоянии», – сказал он.

Особо пострадали церкви в Суджанском и Беловском районах, где расположено наибольшее количество приходов – 13 и 14 соответственно. По словам митрополита, в Судже пока сохранилось пять храмов, однако их состояние можно будет оценить только после освобождения территории.

Ситуация вызывает глубокую обеспокоенность, поскольку для восстановления пострадавших святынь потребуется колоссальный труд и значительные ресурсы. Тем не менее, митрополит Герман выразил надежду на помощь Божью и усилия верующих, которые помогут вернуть храмам их первоначальный облик и духовное значение.