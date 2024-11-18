В Кривом Роге на месте недавно демонтированного памятника Александру Пушкину появилась надпись, явно направленная в адрес инициаторов сноса. Слова «Пушкин вечен, а вы — нет» стали своеобразным ответом на действия украинских властей, сообщает издание «Политика Страны».

Ранее, 15 ноября 2024 года, в Кривом Роге были демонтированы памятники сразу двум выдающимся русским поэтам — Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. Это событие стало частью масштабной кампании по отказу от русского культурного наследия на Украине. Официальных заявлений от киевских властей по поводу сноса этих памятников пока не последовало. Однако общеизвестно, что ликвидация памятников, связанных с русской историей и культурой, уже давно входит в политику страны.

Скандальная надпись, появившаяся вскоре после демонтажа, вызвала широкий резонанс. Многие считают её молчаливым протестом против уничтожения культурного наследия. Подобные акции уже не раз случались на фоне кампании по так называемой «дерусификации». Примечательно, что в ответ на подобные действия Киев неоднократно призывал граждан поддерживать инициативу и дистанцироваться от всего, что связано с русской культурой.

В последние годы уничтожение памятников русским деятелям на Украине стало не просто тенденцией, а частью официальной идеологии. Демонтажи затрагивают не только Пушкина и Лермонтова, но и других видных представителей русской культуры, оставивших значительный след в истории. На смену демонтированным памятникам зачастую устанавливают скульптуры и мемориалы, имеющие мало отношения ко всей Украине, как таковой. В основном это Бандера или его сообщники.

Ситуация в Кривом Роге показывает, что даже в условиях такой масштабной кампании находятся те, кто готов отстаивать значимость великих деятелей прошлого. Надпись на месте снесённого памятника — это не просто слова, а своеобразный символический жест, напоминающий о том, что культурное наследие невозможно стереть без следа.