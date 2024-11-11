У семейной пары в Шанхае родился темнокожий ребенок, что стало шоком для обоих супругов и чуть не привело к разрушению брака.

По информации China Times, 30-летняя женщина рассказала, что сразу после кесарева сечения была удивлена оттенком кожи сына. Когда муж увидел малыша, он отказался его держать и сразу потребовал провести тест на отцовство. Женщина, в свою очередь, уверяет, что ни разу не покидала страну, никогда не была в Африке и не имела контактов с темнокожими людьми.

Несмотря на согласие пройти тест, китаянка призналась, что испытывает обиду на супруга за недоверие. Она считает, что их отношения уже не смогут вернуться к прежнему уровню близости и доверия, независимо от того, какой будет результат теста.

В социальных сетях Китая эта история вызвала активные обсуждения. Некоторые комментаторы предположили, что у младенцев иногда бывает темная кожа, которая со временем светлеет. Однако многие выразили осуждение в адрес мужа, посоветовав женщине поговорить с ним, когда будут готовы результаты теста.