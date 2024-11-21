Применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории, включая удары по Брянской области, вызвало резкое обострение ситуации. Ответные меры со стороны России стали предметом активного обсуждения как в военных, так и дипломатических кругах. Американское посольство в Киеве выпустило предупреждение о вероятных массированных ударах 20 ноября, что привело к временной приостановке работы некоторых дипломатических миссий стран НАТО, пишут российские и западные СМИ.

Согласно данным украинских источников и оценкам аналитиков, Россия могла применить баллистические ракеты РС-26 «Рубеж». Это современное стратегическое вооружение, усовершенствованная версия комплекса «Ярс», обладает дальностью полёта до 6000 километров и способностью нести боеголовку массой до 1,2 тонны. Применение таких ракет, если оно подтвердится, станет значительным шагом в эскалации конфликта.

Российские официальные лица избегают прямых комментариев о применении стратегического оружия. Однако экспертные круги утверждают, что вероятные удары будут направлены на ключевую инфраструктуру Украины. Как заявил бывший сенатор Франц Клинцевич, речь идёт скорее об атаках на энергетические и административные объекты, которые ранее избегали прицельного огня, а также о возможных ударах по центрам принятия решений в Киеве.

Американская разведка опубликовала предупреждение, которое военные аналитики называют «редким и необычным». Предполагается, что США получили данные через спутниковую разведку, фиксирующую активизацию российской авиации и подготовку большого числа крылатых ракет. Это вызывает обеспокоенность как у украинских властей, так и у западных союзников Киева.

Полковник в отставке Тимур Сыртланов, член президиума организации «Офицеры России», подчеркнул, что удары по энергетической инфраструктуре Украины продолжатся. По его словам, это может превратить зиму в крайне тяжёлое испытание для страны. Сыртланов также отметил, что российское вооружение способно достичь любой точки Украины, включая её западные регионы.

Эксперт считает, что ближайшие два месяца станут критическим периодом в развитии конфликта. Это связано с ожиданием инаугурации Дональда Трампа, который, как предполагается, займёт более сдержанную позицию в поддержке Украины. По мнению Сыртланова, Киев попытается усилить давление на Москву, что неизбежно приведёт к жёстким ответным мерам со стороны России.